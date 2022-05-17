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Четыре продукта компании GIGABYTE победили на конкурсе iF Design Award 2022
Престижную награду получили материнские платы серии Z690 и монитор AORUS FO48U
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Материнские платы серии AORUS Z690 и игровой монитор AORUS FO48U компании GIGABYTE были удостоены престижной премии iF Design Award 2022 за выдающиеся достижения в дизайне продуктов.  

Награжденные Z690 AORUS XTREME WATERFORCE, Z690 AORUS XTREME и Z690 AORUS MASTER — это первоклассные материнские платы, разработанные для поддержки процессоров Intel 12-го поколения. В сочетании с эксклюзивной функцией разгона памяти DDR5, материнские платы серии AORUS Z690 полностью раскрывают игровые возможности процессоров нового поколения. 

Игровой монитор AORUS FO48U также получил признание iF Design за непревзойденное качество изображения. AORUS FO48U — это первый в мире 48-дюймовый игровой монитор с OLED-панелью 4K с частотой обновления в 120 Гц, обеспечивающий непревзойденное погружение и плавный игровой процесс. Подключение HDMI 2.1 позволяет геймерам получить максимальную отдачу от своих игровых консолей нового поколения, максимально увеличив игровую производительность. AORUS FO48U идеально подходит как для ПК, так и для консольных игр.  

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В этом году награда iF Design подтвердила лидерство компании GIGABYTE в разработке продуктов и промышленном дизайне. Компания GIGABYTE вновь устанавливает отраслевой стандарт и эталон для аппаратных компонентов ПК и широкого спектра игровых продуктов. 

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