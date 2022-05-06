Цены на новинки компании AMD составят от 399 до 1099 долларов США

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На следующей неделе компания AMD анонсирует свои обновленные видеокарты серии Radeon RX 6x50 XT, но благодаря утечке информации цены уже известны. Сайту VideoCardz.com удалось заполучить один из слайдов, на котором подробно описаны цены на три новые видеокарты: Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT и RX 6950 XT. Все три видеокарты незначительно обновятся, а RX 6650 XT и RX 6750 XT также получат увеличение тактовой частоты памяти с 16 Гбит/с до 17,5 и 18 Гбит/с соответственно. Новые видеокарты получили увеличение потребляемой электроэнергии: две младшие карты увеличение потребление на 20 Вт, а RX 6950 XT на 35 Вт.

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Цена на видеокарту RX 6650 XT выросла на 20 долларов по сравнению с RX 6600 XT и составляет 399 долларов, в то время как цена RX 6750 XT выросла на 70 долларов, что всего на 30 долларов ниже RX 6800 и составляет 549 долларов. Видеокарта RX 6950 XT будет стоить 1099 долларов, что на 100 долларов больше, чем на RX 6900 XT. Купить видеокарту из новой серии видеокарт компании AMD можно будет с 10 мая 2022 года.