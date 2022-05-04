Карта памяти уже доступна для покупки объемом на 32, 64, 128 и 256 ГБ

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

реклама

Компания Samsung объявила сегодня о выпуске новой карты памяти microSD Samsung PRO Endurance. Новинка разработана для камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, камер дверных звонков. Карта обеспечивает повышенную надежность и выдающуюся производительность для плавного и надежного непрерывного захвата и воспроизведения видеоконтента.

Новинка создана на основе высоконадежной флэш-памяти NAND корпоративного уровня от Samsung. Карта PRO Endurance обеспечивает до 16 лет (140 160 часов) непрерывной записи.

Новая карта памяти Samsung обеспечивает скорость чтения и записи до 100 МБ/с и 40 МБ/с соответственно и относится к классу 10 с рейтингом, скорости видео U3 и V30. Карта отлично подойдет для обработки больших файлов с высоким разрешением, обеспечивая при этом плавную запись и воспроизведение в форматах Full HD и 4K.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

В дополнение к защите от воды, магнитов, рентгеновских лучей и экстремальных температур карта теперь устойчива к износу и падениям. PRO Endurance уже доступна в четырех вариантах емкости: 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Рекомендованная производителем розничная цена на новинку составит от 10,99 долларов США за 32 ГБ и до 54,99 долларов США за 256 ГБ карту памяти.