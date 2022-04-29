Новинка поставляется в вариантах с частотой на 4800, 5600 и 6000 МГц

реклама

Компания Colorful выпустила оперативную память CVN Guardian DDR5 для новейших процессоров Intel Core 12-го поколения и грядущей серии AMD Ryzen 7000. Новинка будет поставляться в вариантах с базовой частотой 4800 МГц, а также в комплектах с частотой 5600 МГц и 6000 МГц по одному модулю объемом 16 ГБ.

CVN Guardian DDR5 получила высокопроизводительный алюминиевый радиатор с подсветкой RGB, которая подойдет для любой конфигурации игрового ПК. Подсветку RGB можно настроить и синхронизировать с помощью приложения iGame Center. Новинки поддерживают Intel XMP 3.0 для быстрого и простого разгона памяти. Новинки имеют низкое рабочее напряжение даже при высоких частотах: DDR5 4800 МГц работает при напряжении 1,1 В; 5600 МГц — при 1,25 В, а 6000 МГц — при 1,35 В.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 3060 Gigabyte задешево в Регарде

Каждый модуль памяти CVN Guardian DDR5 протестирован на устойчивость к вибрации, ударам, экстремальным температурам и случайным падениям. Он также прошел 48-часовой тест на стабильность. На все комплекты памяти действует 3-х летняя гарантия производителя. Рекомендуемая розничная цена на новинки составит: 16 ГБ 4800 МГц - 169 долларов США, 16 ГБ 5600 МГц - 239 долларов США и на 16 ГБ 6000 МГц - 279 долларов США.