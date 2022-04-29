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Patriot выпустила комплекты DDR5 VIPER VENOM объемом от 16 до 32 ГБ
Новинки работают на частоте до 6200 МГц и поставляются в двух вариантах: с RGB-подсветкой и без неё
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Компания PATRIOT выпустила комплекты оперативной памяти DDR5 VIPER VENOM. Новинки доступны в двух вариантах: с RGB-подсветкой и без неё. Новинки работают на повышенной частоте до 6200 МГц и будут выпускаться комплектами емкостью по 16–32 ГБ.

Дизайн новинок включает в себя теплозащитный экран, сочетающий в себе уникальную световую полосу RGB, а также алюминиевый радиатор. Высококачественные модули оснащены встроенным термодатчиком для контроля производительности, а превосходное рассеивание тепла помогает предотвратить опасность перегрева. RGB полоса имеет новый дизайн с поддержкой обновленного программного обеспечения для синхронизации подсветки.  

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Комплекты памяти VIPER VENOM DDR5 поддерживают новейшие профили разгона Intel XMP 3.0, которые позволяют легко настраивать производительность в соответствии с конкретными задачами разгона. Каждый модуль построен с использованием десятислойной печатной платы и отсортированных микросхем. Новинки с RGB-подсветкой и без уже доступны во многих магазинах США. 

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#ddr5 #оперативная память #rgb #patriot #ddr5 viper venom
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