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Компания PATRIOT выпустила комплекты оперативной памяти DDR5 VIPER VENOM. Новинки доступны в двух вариантах: с RGB-подсветкой и без неё. Новинки работают на повышенной частоте до 6200 МГц и будут выпускаться комплектами емкостью по 16–32 ГБ.
Дизайн новинок включает в себя теплозащитный экран, сочетающий в себе уникальную световую полосу RGB, а также алюминиевый радиатор. Высококачественные модули оснащены встроенным термодатчиком для контроля производительности, а превосходное рассеивание тепла помогает предотвратить опасность перегрева. RGB полоса имеет новый дизайн с поддержкой обновленного программного обеспечения для синхронизации подсветки.
Комплекты памяти VIPER VENOM DDR5 поддерживают новейшие профили разгона Intel XMP 3.0, которые позволяют легко настраивать производительность в соответствии с конкретными задачами разгона. Каждый модуль построен с использованием десятислойной печатной платы и отсортированных микросхем. Новинки с RGB-подсветкой и без уже доступны во многих магазинах США.