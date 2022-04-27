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EK анонсировала моноблок жидкостного охлаждения Momentum² для Gigabyte Z690 AORUS Master
В продажу новинка поступит в июне 2022 года по рекомендуемой розничной цене в 209,90 евро
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Компания EK объявила о выходе нового моноблока жидкостного охлаждения на базе сокета Intel LGA 1700, который принадлежит линейке продуктов Quantum, EK-Quantum Momentum² Aorus Z690 Master D-RGB - Plexi. Моноблок охлаждения Momentum² разработан специально для материнской платы AORUS MASTER Z690 от Aorus. Адресный светодиод D-RGB в моноблоке совместим с системой управления Gigabyte RGB Fusion 2.0 и обеспечивает полную настройку освещения для каждого отдельного светодиода в любой момент времени.  

Momentum² представляет собой комплексное жидкостное охлаждение (процессор и материнская плата) для процессоров Intel Alter Lake 12-го поколения, а моноблок совместим с материнской платой Aorus Z690 Master с сокетом LGA 1700. Новинка имеет специальную металлическую крышку над секцией ввода-вывода, которая используется для установки стандартной крышки ввода-вывода. 

В новинке используется система охлаждения EK Velocity² последнего поколения, обеспечивающая наилучшее охлаждение процессора без уменьшения потока на другие компоненты. Momentum² напрямую охлаждает процессор Intel Alder Lake, секцию VRM и контроллер локальной сети.  

Жидкость течет непосредственно по всем критическим областям, предоставляя пользователям делать высокие и стабильные разгоны. Моноблок Quantum Momentum² также оснащен сложной D-RGB (адресной) подсветкой с 20 светодиодами. Они подключаются к стандартному 3-контактному адресуемому разъему 5 В D-RGB. Основание новинки изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена из качественного литого акрилового материала. Стойки из никелированной латуни предварительно установлены и облегчают установку.  

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EK-Quantum Momentum² Aorus Z690 Master D-RGB производится в Словении и уже доступен для предварительного заказа в интернет-магазине компании EK. В продажу новинка поступит в начале июня 2022 года, по рекомендуемой производителем розничной цена в 209,90 евро. 

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#охлаждение #разгон #моноблок #жидкостное охлаждение #gigabyte z690 aorus #momentum²
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