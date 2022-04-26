Новинка получит восемь графических процессоров AMD серии RX6600

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Компания BIOSTAR представила установку для майнинга iMiner 660MX8D2. Новая система iMiner 660MX8D2 является готовым решением для майнинга plug & play, которое гарантирует максимальную производительность и стабильность работы.

Новинка создана на основе материнской платы BIOSTAR TB360-BTC D+. iMiner 660MX8D2 оснащен 8 графическими процессорами AMD серии RX6600, способными выполнять хешрейт ETH со скоростью 248 MH/s (±5%). Установка имеет возможность майнинга всех основных криптовалют, таких как ETH, ETC, RVN, ERG. iMiner 660MX8D2 будет поставляться с процессором Intel G4900, оперативной памятью DDR4 объемом 8 ГБ с тактовой частотой 2666 и твердотельным накопителем на 120 ГБ. Питание новинки обеспечивает мощный блок питания на 2000 Вт. За подключение к сети Ethernet отвечает порт LAN на базе чипсета Realtek RTL8111H.

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iMiner 660MX8D2 способен работать под управлением Windows 10, HiveOS или Linux, в зависимости от предпочтений пользователя. Цену и дату продажи новинки компании BIOSTAR пока не объявила.