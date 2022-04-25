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Компания Geometric Future представила новую серию премиальных корпусов среднего размера Model 8. Новинки имеют уникальную конструкцию вертикального теплового туннеля, позволяющую устанавливать компоненты, такие как материнская плата и графические карты, под углом в 90 градусов. Серия Model 8 поддерживает материнскую плату E-ATX, радиатор охлаждения длиной до 420 мм на задней стороне и радиатор до 360 мм внизу корпуса.
Благодаря прочной конструкции и материалам (сталь 1,0 мм и панель из закаленного стекла 4,0 мм) модель 8 предлагает высочайшее качество сборки. В комплект Model 8 входят три вертикальных планки PCI, которые позволят видеть видеокарту через боковую панель из закаленного стекла. С тремя кронштейнами и небольшим дополнительным пространством сбоку карта должна хорошо охлаждаться.
Серия Model 8 поставляется с несколькими вариантами дизайна. Версия Lohan в черном или белом цвете доступна по цене в 169 евро. Модель Dharm с алюминиевыми пластинами и разъемами типа C, а также версия Cowboy из натуральной воловьей кожи доступны за 190 евро.