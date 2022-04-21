Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
Transcend представила карту расширения JetDrive Lite 330 емкостью 1 ТБ
Новинка получит скорость чтения/записи до 95/75 МБ/с
анонсы и реклама
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

реклама

Компания Transcend анонсировала карту расширения JetDrive Lite 330 объемом 1 ТБ, которая будет поддерживаться только моделью MacBook Pro 2021 года. Новинка получит минималистичный дизайн, а объем накопителя будет представлен в нескольких вариантах: от 128 ГБ до 1ТБ.  

JetDrive Lite 330 можно будет без труда установить в MacBook, что предоставит пользователям один из вариантов простого увеличения объема внутренней памяти MacBook. Новинка будет обладать флэш-памятью NAND, которая обеспечит скорость чтения/записи до 95/75 МБ/с. 

Карта расширения JetDrive Lite 330 обеспечит дополнительную защиту данных, благодаря водонепроницаемости и противоударным свойствам. Новинка будет поддерживать бесплатное приложение RecoveRx, которое поможет пользователям восстановить свои удаленные файлы. Будущая серия успешно завершила тесты надежности, а также испытания на совместимость с MacBook Pro. На JetDrive Lite 330 будет действовать пятилетняя гарантия производителя.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Цену и дату продажи новинки JetDrive Lite 330 компания Transcend пока не объявила.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #transcend #накопитель #jetdrive lite 330 #карта рсширения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ADATA представила сверхкомпактный внешний твердотельный накопитель SE880
SSD для «конца света» - Samsung скоро представит свой самый защищенный накопитель
ADATA Industrial представила программное обеспечение для шифрования A+ OPAL
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
80
В крупных банках России кончилась наличная валюта: Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и Открытие ждут новых поступлений
81
Флагманы NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3080 Ti скинула 200 000 рублей
19
Чипсет Dimensity 8000-MAX от Mediatek протестирован в Geekbench
+
На фоне укрепления курса рубля цены на процессоры в российских магазинах продолжают снижаться
17
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
9
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
39
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
В NASA разработали сверхпрочный сплав GRX-810, способный выдерживать экстремальные температуры
12
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Sony блокирует возможность входа в PSN с российских IP – разблокировка multi-factor authentication
7
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
6
Разогнанная на 25% RTX 3090 Ti окупается в майнинге за год
20
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
17
AMD представила процессоры серии Ryzen PRO 6000
+
Американский суд признал законность веб-скрейпинга
+
Ураганный «демонический» боевик Warstride Challenges добрался до Steam по программе раннего доступа
1
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
6
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
6
Blizzard официально анонсировала World of Warcraft Dragonflight — с драконами, новой расой и локацией
13

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
41
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
19
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
12
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
44
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3

Сейчас обсуждают

Wirys
15:58
Зебил. А как же цены на комплектующие? Все, тему закрыл? А биткойн подрос, уже подбирается к 43К.
Европейский автопроизводитель закупил партию стиральных машин с целю извлечения дефицитных чипов
Александр Пономарев
15:56
вот что за бред? это в Германии видяхи подешевели, а в России как были запасы, так по старым ценам и лежат
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
Игорь Виком
15:55
ну в целом битрикс хороший софт, и за последнее время очень развился, но по сравнению с jira полное говно.
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
Даниил Лундин
15:48
если бы у тебя были яйца...
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
saf-saf
15:48
И вся эта ритмика происходит на Окраине. Наши войска ритмично перемалывают нацистов. Сейчас по всей Окраине из хохлохлопцев делают ухлопцев )))) А еще осенью будет голод в хохлостане.... А экономика Р...
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
vcxz4321
15:48
Смысл сиво действия какой? Вы что комп включаете ради того что бы BIOSом полюбоваться....
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
Даниил Лундин
15:47
кому вы нужны, вам угрожать? вами давно брезгуют. вы - головожопый лишнехромосомный генетический мусор.
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
Даниил Лундин
15:46
3 сорматы вас в дышло. хотите сдохнуть - вперёд и с песней. дверью на выходе не хлопайте, лишнехромосомные.
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
sgs
15:44
Это конечно круто, но ради такой мизерной разницы и ради посещаемого раз в год БИОС по мне так избыточно трудоемко. Даже вендора перестали такие проги выпускать из-за отсутствия спроса.
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
saf-saf
15:36
Свои влажные фантазии оставь при себе ухлопец. Более 80% населения РФ поддерживают спецоперацию. А насчет штурма - так правильно - нужно потравить их там как крыс или пускай медленно с голоду подыхают...
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем