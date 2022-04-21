Новинка получит скорость чтения/записи до 95/75 МБ/с

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Компания Transcend анонсировала карту расширения JetDrive Lite 330 объемом 1 ТБ, которая будет поддерживаться только моделью MacBook Pro 2021 года. Новинка получит минималистичный дизайн, а объем накопителя будет представлен в нескольких вариантах: от 128 ГБ до 1ТБ.

JetDrive Lite 330 можно будет без труда установить в MacBook, что предоставит пользователям один из вариантов простого увеличения объема внутренней памяти MacBook. Новинка будет обладать флэш-памятью NAND, которая обеспечит скорость чтения/записи до 95/75 МБ/с.

Карта расширения JetDrive Lite 330 обеспечит дополнительную защиту данных, благодаря водонепроницаемости и противоударным свойствам. Новинка будет поддерживать бесплатное приложение RecoveRx, которое поможет пользователям восстановить свои удаленные файлы. Будущая серия успешно завершила тесты надежности, а также испытания на совместимость с MacBook Pro. На JetDrive Lite 330 будет действовать пятилетняя гарантия производителя.

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Цену и дату продажи новинки JetDrive Lite 330 компания Transcend пока не объявила.