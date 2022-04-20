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AMD представила видеокарту начального уровня Radeon RX 6400
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Компания AMD официально представила видеокарту Radeon RX 6400 начального уровня. При рекомендованной производителем розничной цене в 159 долларов, это самая доступная видеокарта из серии Radeon RX 6000. RX 6400 основана на той же графической архитектуре RDNA2, что и остальная часть линейки RX 6000, а также на самом маленьком кристалле «Navi 23» из всех. Этот чип построен на основе изготовления TSMC N6 по технологии 6 нм.  

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AMD задействовала 12 из 16 вычислительных блоков RDNA2 на кремнии, в результате чего получилось 768 потоковых процессоров, 48 TMU, 12 Ray Accelerators и 32 ROP. Конфигурация памяти аналогична RX 6500 XT, новинка получила 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битную шину памяти. Память RX 6400 имеет пропускную способность в 128 ГБ/с. Также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Тактовые частоты движка (такты графического процессора) установлены на 2039 МГц (игра) и 2321 МГц (ускорение). С заданными характеристиками видеокарта RX 6400 потребляет всего 53 Вт, поэтому новинке не нужны какие-либо разъемы питания.

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#amd #видеокарта #видеокарта amd #radeon rx 6400
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strazh666
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