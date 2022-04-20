Рекомендованная производителем цена на новинку составит 159 долларов США

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

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Компания AMD официально представила видеокарту Radeon RX 6400 начального уровня. При рекомендованной производителем розничной цене в 159 долларов, это самая доступная видеокарта из серии Radeon RX 6000. RX 6400 основана на той же графической архитектуре RDNA2, что и остальная часть линейки RX 6000, а также на самом маленьком кристалле «Navi 23» из всех. Этот чип построен на основе изготовления TSMC N6 по технологии 6 нм.

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AMD задействовала 12 из 16 вычислительных блоков RDNA2 на кремнии, в результате чего получилось 768 потоковых процессоров, 48 TMU, 12 Ray Accelerators и 32 ROP. Конфигурация памяти аналогична RX 6500 XT, новинка получила 4 ГБ памяти GDDR6 через 64-битную шину памяти. Память RX 6400 имеет пропускную способность в 128 ГБ/с. Также имеется 16 МБ кэш-памяти Infinity. Тактовые частоты движка (такты графического процессора) установлены на 2039 МГц (игра) и 2321 МГц (ускорение). С заданными характеристиками видеокарта RX 6400 потребляет всего 53 Вт, поэтому новинке не нужны какие-либо разъемы питания.