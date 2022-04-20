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Компания ADATA Technology сегодня объявила о выпуске программного обеспечения A+ OPAL, которое поддерживает технологию шифрования данных TCG OPAL. A+ OPAL будет поддерживать все твердотельные накопители NVMe и SATA III промышленного класса ADATA, которые поддерживают TCG OPAL. Благодаря интуитивно понятному и простому интерфейсу новинка позволит пользователям безопасно управлять устройствами хранения. Новейшее ПО отлично подойдет для центров обработки данных, серверов, систем наблюдения, здравоохранения.
По сравнению с другими программными системами шифрования, аппаратная технология «Self-Encrypting Drive (SED)», определенная TCG OPAL, может обеспечить более эффективное и удобное управление. Программное обеспечение A+ OPAL не только значительно снижает высокий порог, установленный спецификацией TCG OPAL для пользователей с нетехническим образованием, но также экономит время и упрощает шифрование в хост-системе, повышая эффективность защиты информации.
В условиях стремительного развития Интернета вещей и технологий облачного хранения, безопасность данных в глобальной цифровой экономике становится важным приоритетом. Программное обеспечение шифрования A+ OPAL объединяет твердотельные накопители и технологии защиты данных, такие как «256-битное шифрование данных AES», «защита от записи», «быстрое/безопасное стирание», чтобы обеспечить клиентам безопасность данных, соответствующую международному стандарту TCG OPAL. 2.0.