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Logitech представила вертикальную эргономичную мышь Lift
Вертикальная конструкция Lift с углом наклона 57 градусов, позволит снизить нагрузку с запястья
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Компания Logitech представила вертикальную эргономичную мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse, беспроводную мышь, предназначенную для комфортной работы. Дизайн с естественными очертаниями отлично подойдет для рук маленького и среднего размера.  Новинка будет доступна в трех красивых цветовых решениях: розовом, кремовом и графитовом. Графитовый цвет также доступен в версии для левшей в Северной Америке и Европе.    

Эргономичная мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse была разработана после нескольких раундов пользовательского тестирования с участием лаборатории Logitech Ergo Lab и получила одобрение ведущих эргономических организаций. Эта уникальная мышь сочетает в себе целый ряд преимуществ и передовых функций повышения производительности в компактном корпусе, обеспечивающем непревзойденный комфорт за столом. Мягкая резиновая рукоятка и удобная подставка для большого пальца позволяют маленьким рукам чувствовать себя комфортно в течение нескольких часов. Его вертикальная конструкция с углом наклона 57 градусов дает правшам и левшам удобный хват и снимает нагрузку с запястья, обеспечивая более естественное положение предплечья в течение дня. Бесшумное магнитное колесо SmartWheel обеспечивает скорость и точность для точного построчного редактирования или быстрой прокрутки длинных документов. Новинка обладает беспроводным подключением к операционным системам Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android через Bluetooth с низким энергопотреблением.

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Вертикальная эргономичная мышь Lift поступит в продажу в апреле 2022 года. Рекомендованная розничная цена на новинку составит 69,99 долларов США. 

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#мышь #logitech #lift #вертикальная мышь
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