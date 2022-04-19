Вертикальная конструкция Lift с углом наклона 57 градусов, позволит снизить нагрузку с запястья

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

реклама

Компания Logitech представила вертикальную эргономичную мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse, беспроводную мышь, предназначенную для комфортной работы. Дизайн с естественными очертаниями отлично подойдет для рук маленького и среднего размера. Новинка будет доступна в трех красивых цветовых решениях: розовом, кремовом и графитовом. Графитовый цвет также доступен в версии для левшей в Северной Америке и Европе.

Эргономичная мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse была разработана после нескольких раундов пользовательского тестирования с участием лаборатории Logitech Ergo Lab и получила одобрение ведущих эргономических организаций. Эта уникальная мышь сочетает в себе целый ряд преимуществ и передовых функций повышения производительности в компактном корпусе, обеспечивающем непревзойденный комфорт за столом. Мягкая резиновая рукоятка и удобная подставка для большого пальца позволяют маленьким рукам чувствовать себя комфортно в течение нескольких часов. Его вертикальная конструкция с углом наклона 57 градусов дает правшам и левшам удобный хват и снимает нагрузку с запястья, обеспечивая более естественное положение предплечья в течение дня. Бесшумное магнитное колесо SmartWheel обеспечивает скорость и точность для точного построчного редактирования или быстрой прокрутки длинных документов. Новинка обладает беспроводным подключением к операционным системам Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android через Bluetooth с низким энергопотреблением.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X

Вертикальная эргономичная мышь Lift поступит в продажу в апреле 2022 года. Рекомендованная розничная цена на новинку составит 69,99 долларов США.