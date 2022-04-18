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BIOSTAR анонсировала материнскую плату Z690A-SILVER для сокета LGA1700
Новинка должна раскрыть весь потенциал чипсета Intel Alder Lake Z690
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Компания BIOSTAR анонсировала материнскую плату Z690A-SILVER, способную раскрыть полный потенциал чипсета Intel Alder Lake Z690.

Центральное место на материнской плате Z690A-SILVER занимает разъем PCIe 5.0, который имеет скорость передачи данных до 128 Гбит/с. Новинка поддерживает до 4 модулей оперативной памяти DDR4 общим объемом до 128 Гб, которые можно разогнать до частоты 5000+ МГц. 

BIOSTAR обещает превосходную аппаратную безопасность для всех компонентов, поддерживаемых сверхмощным 70-амперным Dr.MOS и Digital PWM. Технология Digital PWM предназначена для обеспечения безопасности всех аппаратных компонентов, обеспечивая при этом эффективный и стабильный ток на материнской плате.

Технология «LED ROCK ZONE-RGB SYNC» позволяет пользователям настраивать на свой вкус RGB-подсветку. Благодаря приложению VIVID LED DJ, пользователи смогут настраивать световые эффекты на материнской плате, а также внешние световые полосы RGB.
 
  

Z690A-SILVER оснащена 8 портами USB, включая 1 порт USB 3.2 (Gen2) Type-C, 5 портов USB 3.2 (Gen2) и 2 порта USB 2.0. Один порт PS/2 для клавиатуры/мыши обеспечивает возможность подключения к системе старых устройств. Также присутствуют 2 порта антенны WiFi с поддержкой WiFi 6 и один порт LAN на базе чипсета Realtek RTL8125B. Один порт DVI-D, порт DP-Out и порт HDMI 2.0, способны поддерживать чистое изображение с разрешением до 4К.  

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Цену на материнскую плату Z690A-SILVER компания BIOSTAR пока не объявила.

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#biostar #материнская плата #lga1700 #z690a-silver
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