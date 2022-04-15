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Компания MOUNTAIN представила свою первую клавиатуру малого форм-фактора - Everest 60. Новинка имеет гладкий и минималистичный внешний вид, контрастирует со сложным и утонченным дизайном.
MOUNTAIN разработала собственную линейку механических переключателей с переключателями MOUNTAIN Linear 45, Linear 45 Speed и Tactile 55, которые дебютируют на Everest 60. Оптимизированные для плавной и точной работы, новые переключатели рассчитаны на более чем 100 миллионов срабатываний. Все клавиатуры Everest 60 поставляются с двойными колпачками клавиш, изготовленными из чрезвычайно прочного PBT, что гарантирует долговечную защиту от стирания клавиш.
Everest 60 является модульной клавиатурой, и она может быть обновлена с помощью отдельно продаваемой клавиатуры Everest 60 Numpad, которая поддерживает горячее подключение и может подключаться с любой стороны. Переключатели поддерживают горячую замену, их легко заменить или заменить на любой другой 3-контактный или 5-контактный переключатель Cherry MX. Также новинка получила стильную RGB-подсветку с множеством режимов работы.
Клавиатуры MOUNTAIN Everest 60, Everest 60 Numpad и наборы клавиш MOUNTAIN Mineral уже доступны на официальном сайте компании.