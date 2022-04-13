Чип способен имитировать предварительную обработку первичной области коры человеческого мозга

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Компания Polyn Technology объявила сегодня о том, что ее первый чип нейроморфного аналогового сигнального процессора (NASP) упакован и оценен, демонстрируя доказательство архитектуры технологии, имитирующей мозг. Это первый настоящий аналоговый дизайн Tiny AI, который будет использоваться рядом с датчиками. Polyn Technology — инновационный поставщик технологии NASP со сверхнизким энергопотреблением, а также производитель уникальных чипов Tiny AI и связанной с ними интеллектуальной собственности. «Это достижение подтверждает интенсивную работу нашей многонациональной команды, — сказал Александр Тимофеев, генеральный директор и основатель Polyn Technology. «Наш чип представляет собой самую передовую технологию, объединяющую аналоговые вычисления и цифровое ядро. Он разработан с учетом нейробиологии, имитируя предварительную обработку первичной области коры человеческого мозга на периферии перед обучением в центре».

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Чип NASP обеспечивает полную дезагрегацию обработки данных между сенсорным узлом и облаком; он действительно воплощает концепцию Tiny AI. Тестовый чип NASP содержит несколько нейронных сетей. Чип выполнен по 55-нм технологии CMOS. Его конструкция подтверждает «нейронную» модель NASP, а также масштабируемость технологии и эффективность инструментов автоматизации проектирования микросхем, разработанных Polyn. «Наш первый чип создан из обученных нейронных сетей с помощью компилятора NASP и инструментов синтеза, которые сгенерировали Netlist и файлы разработки кремния из программного моделирования математической модели. Мы продолжим совершенствовать нашу технологию для создания чипов нового поколения», — сказал Яаков Милстейн, операционный директор Polyn. Polyn ожидает, что чип будет доступен покупателям в первом квартале 2023 года.