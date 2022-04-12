Обновленная версия будет иметь такую же производительность, что и обычная RTX 3050 TUF Gaming

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие

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Компания ASUS внесла новые штрихи в свою графическую карту серии TUF Gaming GeForce RTX 3050. Это первый продукт компании TUF Gaming на базе RTX 3050, который до сих пор имел специальную обработку ASUS ROG Strix и DUAL OC. Что еще более интересно, так это решение для охлаждения. ASUS RTX 3050 TUF Gaming первая видеокарта серии TUF Gaming со светодиодной RGB-подсветкой.

Охлаждение TUF Gaming, которое компания выпустила для RTX 30-й серии Ampere, имеет установку с двумя вентиляторами (по сравнению с тремя вентиляторами на любом другом продукте TUF Gaming этого поколения). Видеокарта поставляется с полосой RGB-светодиодов, расположенных вдоль верхней части корпуса и по краю задней панели. Модель видеокарты RTX 3050 основана на меньшем чипе GA107, вместо «GA106», и соответственно имеет более низкую мощность платы, чем видеокарты на базе GA106. При этом, чип GA107 ничем не будет уступать в показателях производительности чипу GA106.

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Цену и дату выхода обновленной версии видеокарты RTX 3050 TUF Gaming компания ASUS пока не объявила.