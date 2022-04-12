Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
ASUS представила версию видеокарты RTX 3050 TUF Gaming с RGB-подсветкой
Обновленная версия будет иметь такую же производительность, что и обычная RTX 3050 TUF Gaming
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
-160 000р на RTX 3080 ASUS
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

реклама

Компания ASUS внесла новые штрихи в свою графическую карту серии TUF Gaming GeForce RTX 3050. Это первый продукт компании TUF Gaming на базе RTX 3050, который до сих пор имел специальную обработку ASUS ROG Strix и DUAL OC. Что еще более интересно, так это решение для охлаждения. ASUS RTX 3050 TUF Gaming первая видеокарта серии TUF Gaming со светодиодной RGB-подсветкой.

Охлаждение TUF Gaming, которое компания выпустила для RTX 30-й серии Ampere, имеет установку с двумя вентиляторами (по сравнению с тремя вентиляторами на любом другом продукте TUF Gaming этого поколения). Видеокарта поставляется с полосой RGB-светодиодов, расположенных вдоль верхней части корпуса и по краю задней панели. Модель видеокарты RTX 3050 основана на меньшем чипе GA107, вместо «GA106», и соответственно имеет более низкую мощность платы, чем видеокарты на базе GA106. При этом, чип GA107 ничем не будет уступать в показателях производительности чипу GA106.

анонсы и реклама
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Цену и дату выхода обновленной версии видеокарты RTX 3050 TUF Gaming компания ASUS пока не объявила.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #видеокарта #rgb-подсветка #rtx 3050 #rtx 3050 tuf gaming
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
ASUS представила новую модель GeForce RTX 3050 TUF
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель Paypal и Palantir миллиардер Питер Тиль уверен, что Биткоин подорожает до $4 000 000
16
Автомобили в ЕС станут намного дороже и недоступны обычным жителям, а производство упадёт – Forbes
19
Флагманские видеокарты NVIDIA подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 230 000р
30
HUAWEI покидает рынок РФ, останавливает поставки и отправляет работников в отпуск – Forbes
15
Насколько процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Celeron G1610 vs Celeron G6900 в тесте RGHD
45
В S&P Global Ratings присвоили России статус выборочного дефолта
139
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – 12-ядерный Ryzen 9 5900X стоит ниже 50 000р
11
Трейлер необычного шутера Warstide Challenges по случаю скорого выхода в раннем доступе Steam
+
Магазины РФ продолжают снижать цены на игровые видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti со скидками до 60%
33
Новинку AMD Ryzen 5 4500 протестировали в играх — процессор смотрится плохо даже на фоне Zen+
17
Анонсированы смартфоны Oppo F21 Pro с 5G, AMOLED и 90 Гц
+
Российские "Калибры" утилизировали ЗРК С-300, доставленные в Украину из Европы
146
Call of Duty: Modern Warfare 2 может выйти в этом году
2
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
19
Проект спутникового интернета "Сфера" получил одобрение Правительства РФ
27
Геймер купил сгоревшую GeForce RTX 3080 под видом новой видеокарты – ремонт и чистка GPU в ролике DG
7
Более 70% россиян поддерживают блокировку YouTube Роскомнадзором – РОЦИТ
159
За тридцать лет доля японских компаний на рынке полупроводниковых компонентов упала с 49 до 6%
5
Какими могут быть будущие флагманские GPU — появилась сравнительная таблица возможных характеристик
11
Впервые за долгое время AMD включила в обновление микрокодов процессоры Zen
6

Популярные статьи

Почему я больше никогда не куплю видеокарту AMD и что мне не понравилось в Radeon RX 6500 ХТ
82
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
34
Тест видеокарты SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
10
Coca-Cola: от 1892 года до наших времён. История появления легендарного напитка и его роль в России
27
Пасхальная распродажа лицензионного ПО Microsoft – 4 ключа по цене 3 со скидками до 62%

Сейчас обсуждают

quidirrumabo
18:58
Рогозин считает, что Илон Маск стремится к власти, а не к Марсу
Xatam1988
18:51
Щас народ побежит покупать новенький алдерлейк в лице селерона раз уж такая разница
Насколько процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Celeron G1610 vs Celeron G6900 в тесте RGHD
Виталий Shokerxxx
18:50
вел кстати тоже тс.. так то.. и любой велик можно поставить мотор колесо с алика..хз как ты разогнался на веле у меня лично получилось по прямой не с горки только 35 км.. ч когда я ехал на авто 55 км...
Электросамокаты причиняют больше травм, чем мотоциклы и велосипеды
tourist777
18:47
Это большая ошибка, особенно для тех. у кого dell. Как сказал сервисный центр, который восстановил устройство, bsod вываливался из-за драйверов, которые есть в образе и в доп софте в recovery разделе,...
Восстановление работоспособности MSI Recovery System на Windows 10 после Windows 11
Виталий Shokerxxx
18:47
а откуда тебе инфа нужна? напиши письмо министру энергетики германии может ответит и отчет пришлет..
Крупнейшее газовое хранилище Германии заполнено менее чем на 1%
xenomorph1024
18:46
ой, что там? ножвспину от китайских друзей?
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
mistergrim
18:46
Зачем его банить в твиттере? Пускай свою дурость всему миру показывает.
Рогозин считает, что Илон Маск стремится к власти, а не к Марсу
Xatam1988
18:45
"Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы" - чтобы россия начала третью мировую😂 потому что это уже не в какие рамки 🤣🤣🤣
Евросоюз потребовал заблокировать все криптовалютные кошельки жителей РФ и запретить любые переводы
xenomorph1024
18:45
вот только для этого придется вкладывать все бабло в науку и промышленность, а не в силовиков и зарплаты чинушам, но это не про сегодняшнюю власть..
HUAWEI вводит новые ограничения для России – банковские приложения удалены из AppGallery
Эля Курбанова
18:43
у меня кпт в мелком тюбике, грамм на 20, покупал лет 10 назад, тогда же посеял крышечку тюбика. На удивление, из тюбика паста давится как свежая (а занимаюсь я таким 1 раз в пару лет), так что контакт...
Как я пытался сравнить термопасту: Деградация NAND памяти и PCCooler GI-X4 уступил бруску алюминия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем