Новинка будет иметь диагональ 32 дюйма с разрешением 4К и частотой 144Гц

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Компания AOC выпустила новый игровой монитор под своим брендом Agon Pro, а PD32M был разработан в сотрудничестве с Porsche Design, которая не является той же компанией, что и производитель автомобилей. PD32M основан на «безрамочном» 32-дюймовом мини-светодиодном дисплее с поддержкой 4K 144 Гц и имеет сертификат Display HDR 1400 с максимальной яркостью 1600 nits. Дисплей будет поддерживать технологию AdaptiveSync.

В новинке будут следующие разъемы: два порта HDMI 2.1, один DisplayPort версии 1.4, один USB-C, а также четыре USB-C. Судя по фотографиям задней панели PD32M, также есть пара дополнительных разъемов 3,5 мм и один порт неизвестного типа сзади. Из этого изображения также видно, что используется внешний блок питания, хотя компания AOC не предоставила никаких подробностей об этом.

PD32M оснащен парой 8-ваттных динамиков, имеющих сертификат DTS. Самой интересной особенностью является беспроводной пульт дистанционного управления или быстрый переключатель, как его называет AOC, который позволяет изменять настройки дисплея, не касаясь задней части дисплея.

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Рекомендуемая цена на новинку составит 1799 долларов США.