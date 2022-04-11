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Компания AOC выпустила новый игровой монитор под своим брендом Agon Pro, а PD32M был разработан в сотрудничестве с Porsche Design, которая не является той же компанией, что и производитель автомобилей. PD32M основан на «безрамочном» 32-дюймовом мини-светодиодном дисплее с поддержкой 4K 144 Гц и имеет сертификат Display HDR 1400 с максимальной яркостью 1600 nits. Дисплей будет поддерживать технологию AdaptiveSync.
В новинке будут следующие разъемы: два порта HDMI 2.1, один DisplayPort версии 1.4, один USB-C, а также четыре USB-C. Судя по фотографиям задней панели PD32M, также есть пара дополнительных разъемов 3,5 мм и один порт неизвестного типа сзади. Из этого изображения также видно, что используется внешний блок питания, хотя компания AOC не предоставила никаких подробностей об этом.
PD32M оснащен парой 8-ваттных динамиков, имеющих сертификат DTS. Самой интересной особенностью является беспроводной пульт дистанционного управления или быстрый переключатель, как его называет AOC, который позволяет изменять настройки дисплея, не касаясь задней части дисплея.
Рекомендуемая цена на новинку составит 1799 долларов США.