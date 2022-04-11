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ADATA представила сверхкомпактный внешний твердотельный накопитель SE880
Новинка выйдет в двух вариантах объема: 500 ГБ и 1 ТБ
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Анонсирован выпуск внешнего SSD накопителя SE880 компании ADATA. Внешний SSD будет иметь компактный форм-фактор с разъемом подключения Type-C.    

Скорость передачи SE880 будет достигать до 20 Гбит/с, также новинка получит поддержку USB 3.2 Gen2x2. Блогерам понравится отличная скорость будущего накопителя SE880. Пользователи новинки смогут практически мгновенно получать доступ к файлам большого объема и редактировать их с самого накопителя. ADATA SE880 будет выпускаться в двух вариантах, объемом на 500 ГБ и 1 ТБ.

Накопитель SE880 отлично подойдет для хранения игр и не займёт при этом много физического места. Благодаря высокой скорости чтения SE880, геймеры смогут напрямую загружать игры и играть в них. Накопитель будет поддерживать все современные операционные системы macOS, Windows и даже мобильную систему Android.

Цену и дату выхода внешнего твердотельного накопителя SE880 компания ADATA пока не объявила. Дополнительную информацию о новинке можно узнать на официальном сайте компании ADATA.



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