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Endgame Gear, компания отмеченная наградами за серию игровых мышей XM1, анонсировала USB-микрофон XSTRM с подсветкой RGB. Новинка обладает металлическим корпусом треугольной формы, с плавно убывающими отверстиями в решетке. Будут доступны два варианта расцветки микрофона: белый и черный. В микрофоне XSTRM есть 12 профилей настроек подсветки — 10 различных вариантов цветов, режим цветового цикла и полное отключение RGB. Для индикаторов уровня усиления используется специальный G-сенсор, который при не правильном размещении микрофона переворачивает всю индикацию в правильном направлении.
Новинка обладает отличным реалистичным звуком с частотой дискретизации 192 кГц 24-бит, что соответствует моделям студийного уровня. Микрофон подключается к ПК через разъем USB-C. Также в наличии есть вход 3,5 мм для подключения наушников, чтобы мониторить качество звука без задержек.
В поставочный комплект будет входить сам микрофон, магнитный поп-фильтр, металлическая подставка и USB-C кабель. Цену и дату выхода микрофона XSTRM компания Endgame Gear пока не объявила.