Компания Intel заявила, что поставок придется ждать как минимум до июня 2022 года

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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В марте 2022 года компания Intel начала свою амбициозную кампанию по захвату доли рынка потребительской графики с линейкой дискретных графических процессоров Arc «Alchemist», основанных на графической архитектуре Xe-HPG. В заявлении компании упоминается немедленная доступность моделей графических процессоров Arc 3 начального уровня для общедоступных ноутбуков. Эти модели графических процессоров включают Arc A350M и Arc A370M. Люди в социальных сетях начинают спрашивать Intel, почему этих ноутбуков нигде не видно, и компания ответила.

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В ответ на один такой запрос пользователя служба поддержки Intel заявила, что ноутбуки с Arc будут доступны «к концу второго квартала 2022 года». Поставки общедоступную версии запланированы в июне 2022 года, то есть через два месяца. Интересно, что это не помешало многим производителям ноутбуков собирать предварительные заказы, например, на Acer Swift X и Samsung Galaxy Book2 Pro. Теперь даты доставки таких заказов перенесены на 13 июня 2022 года, вместо 23 мая.