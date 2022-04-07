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Компания Sharkoon выпустила два вентилятора SilentStorm 120 PWM и SilentStorm 140 PWM Sharkoon, каждый из которых имеет PWM-управление. Обе модели имеют девять адресуемых светодиодов и сменные виброгасители в двух вариантах расцветки.
Скорость вентиляторов SilentStorm PWM регулируется точно в соответствии с требованиями материнской платы, вплоть до максимальной скорости 1400 оборотов в минуту. SilentStorm 140 PWM создает объем воздушного потока до 121,9 кубических метров в час, а SilentStorm 120 PWM имеет объем воздушного потока до 93,6 кубических метров в час.
Благодаря PWM-управлению вентилятором и гидродинамическому подшипнику обе модели вентиляторов должны быть тихими даже при максимальной производительности. При полной мощности SilentStorm PWM 120 достигает максимум 20 децибел, а SilentStorm 140 PWM достигает максимум 35 децибел.
Новинки имеют адресуемую RGB-подсветку, которой можно управлять с помощью обычного программного обеспечения для подсветки, такого как Asus Aura Sync и MSI Mystic Light Sync. Для максимально возможной совместимости светодиоды RGB можно подключить к материнской плате или к контроллеру RGB через трехконтактный разъем 5V-DG, либо через четырехконтактный разъем 5V-D-coded-G.
SilentStorm 120 PWM и SilentStorm 140 PWM поставляются со сменными виброгасителями белого и серого цвета. Рекомендованная производителем цена на вентиляторы SilentStorm 120 PWM составит 10,99 евро, а на SilentStorm 140 PWM 12,99 евро.