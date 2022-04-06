Модель USB Fusion позволит комбинировать и управлять различными источниками видео через специальное приложение

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

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Компания Magewell представила USB Fusion - устройство видеозахвата с интегрированным переключением источников. Новинка позволит комбинировать различные источники видео в демонстрации экрана или презентациях.

В USB Fusion есть два входа HDMI и один для USB камеры. Устройство видеозахвата позволит пользователям переключаться, объединять и передавать источники HD 1080p60 в специальное приложение через порт USB 3.0.

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Полная презентационная мощь USB Fusion раскрывается с помощью бесплатного приложения USB Fusion для планшетов iOS и Android. Интуитивно понятное приложение предоставляет расширенные элементы управления макетом для объединения любых двух из трех источников ввода и позволяет пользователям добавлять изображения, видеоклипы, фоновую музыку и рукописные заметки в свои презентации. Докладчики могут заранее создавать списки воспроизведения, включающие живое видео и другие медиафайлы, а также записывать или делать скриншоты комбинированного вывода во встроенное хранилище оборудования. Аннотации также можно экспортировать в файлы для архивирования или последующего обмена.

Дату и цену устройства видеозахвата USB Fusion компания Magewell пока не объявила.