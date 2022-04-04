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Компания MSI сообщила о выпуске новых моделей в линейке твердотельных накопителей — SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 PLAY, для использования на PlayStation 5. В этих твердотельных накопителях используется высококачественная флэш-память 3D NAND высокой плотности, обеспечивающая высокую производительность со скоростью чтения до 7000 МБ/с. На накопителях SPATIUM M480 PLAY имеется гладкий алюминиевый радиатор с двойной отделкой, он разработан специально для игровой приставки PlayStation 5. Радиатор улучшает рассеивание тепла, обеспечивая высокую скорость передачи данных на всех платформах. Другие технологии повышения производительности нового накопителя включают кэш-буфер DRAM и кэш-память SLC.
SPATIUM M480 PLAY — это оптимальный продукт для консольных игр в линейке SPATIUM с четырьмя вариантами объема памяти — 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Новинки обеспечивают высокий уровень производительности хранилища для игроков PlayStation 5, создателей контента и геймеров на ПК. Расширение устройства хранения на PS5 — это простое обновление, которое позволяет быстро сохранять и загружать большие игровые файлы.
Новинки поддерживают функции исправления ошибок данных, включая LPDC ECC и E2E Data Protection, обеспечивая высокий рейтинг TBW (записанных терабайтов) для превосходной надежности и долговечности с 5-летней гарантией компании MSI.