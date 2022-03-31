Новая серия NAS будет иметь форм фактор 2U c 8 отсеками под накопители

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

реклама

Компания QNAP представила серию сетевого хранилища NAS 2U, предназначенную для монтажа в стойку TS-873AeU малой глубины. Новая серия будет иметь эффективные процессоры AMD Ryzen Embedded серии V1000 V1500B с 4 ядрами/8 потоками, 2,20 ГГц, и будет доступна в моделях с 8 отсеками с одиночным и резервным блоком питания. Серия TS-873AeU подходит для решения ресурсоёмких приложений и задач, таких как виртуальные машины, интенсивный многопользовательский доступ или гибридные облачные приложения.

Серия TS-873AeU подойдет для монтажа в стойку высотой 2U, имеет небольшую глубину всего 11,7 дюймов (297,4 мм). Пространство, сэкономленное за счет малой глубины конструкции, может значительно улучшить прокладку кабелей или вентиляцию. Серия TS-873AeU идеально подходит для гибкого развертывания и особенно подходит для установки в таких местах, как офисы, аудиовизуальные залы, а также для таких приложений, как запись видеонаблюдения.

Новая серия TS-873AeU оснащена двумя LAN-портами 2,5 GbE RJ45 с возможностью подключения 5 GbE с помощью объединения портов. Два слота M.2 PCIe Gen 3x 1 доступны для включения кэширования SSD или пулов хранения SSD, для повышения производительности или распознавания изображений AI. Дополнительные функции NAS можно получить с помощью слота PCIe Gen3 x 8, например, для установки сетевых карт 25/10GbE, карт M.2 SSD NVMe или карт Fibre Channel.



анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Цену и дату выхода новой серии NAS TS-873AeU компания QNAP пока не объявила.