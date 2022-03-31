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QNAP представила стоечную серию NAS TS-873AeU на базе процессора Ryzen V
Новая серия NAS будет иметь форм фактор 2U c 8 отсеками под накопители
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Компания QNAP представила серию сетевого хранилища NAS 2U, предназначенную для монтажа в стойку TS-873AeU малой глубины. Новая серия будет иметь эффективные процессоры AMD Ryzen Embedded серии V1000 V1500B с 4 ядрами/8 потоками, 2,20 ГГц, и будет доступна в моделях с 8 отсеками с одиночным и резервным блоком питания. Серия TS-873AeU подходит для решения ресурсоёмких приложений и задач, таких как виртуальные машины, интенсивный многопользовательский доступ или гибридные облачные приложения.

Серия TS-873AeU подойдет для монтажа в стойку высотой 2U, имеет небольшую глубину всего 11,7 дюймов (297,4 мм). Пространство, сэкономленное за счет малой глубины конструкции, может значительно улучшить прокладку кабелей или вентиляцию. Серия TS-873AeU идеально подходит для гибкого развертывания и особенно подходит для установки в таких местах, как офисы, аудиовизуальные залы, а также для таких приложений, как запись видеонаблюдения.

Новая серия TS-873AeU оснащена двумя LAN-портами 2,5 GbE RJ45 с возможностью подключения 5 GbE с помощью объединения портов. Два слота M.2 PCIe Gen 3x 1 доступны для включения кэширования SSD или пулов хранения SSD, для повышения производительности или распознавания изображений AI. Дополнительные функции NAS можно получить с помощью слота PCIe Gen3 x 8, например, для установки сетевых карт 25/10GbE, карт M.2 SSD NVMe или карт Fibre Channel.

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Цену и дату выхода новой серии NAS TS-873AeU компания QNAP пока не объявила.

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#nas #qnap #сетевое хранилище #ryzen v #ts-873aeu
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