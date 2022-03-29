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MSI выпустила специальное обновление BIOS для материнских плат серии 600
Свежий BIOS раскроет полный потенциал процессора Intel Core i9-12900KS
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Компания Intel приложила огромные усилия, чтобы доказать свои способности лидера рынка, выпустив новейший процессор Intel Core i9-12900KS для геймеров Alpha DIY и энтузиастов, которые ищут лучшую игровую производительность. Новейший процессор от Intel основан на надежной архитектуре Intel Core i9-12900K — процессоре с еще большей производительностью, повышенными тактовыми частотами и пределом мощности.

Материнские платы MSI серии 600 изначально поддерживают процессор Intel Core i9-12900KS, но чтобы добиться еще большей производительности, MSI выпустила специальный BIOS для этого энергоемкого процессора. В настоящее время можно найти специальный BIOS для некоторых материнских плат серии Z690.

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Добиться долговременной экстремальной частоты нелегко. Чтобы гарантировать максимальную производительность, компания MSI рекомендуем подбирать материнские платы MSI MEG серии Z690, соответствующие процессору Intel Core i9-12900KS. Материнские платы серии MEG Z690 обладают важными факторами, обеспечивающими максимальную производительность: экстремальная конструкция с прямым питанием, превосходное рассеивание тепла и большой потенциал для разгона.
 

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#intel #msi #bios #i9-12900ks
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