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Компания Intel приложила огромные усилия, чтобы доказать свои способности лидера рынка, выпустив новейший процессор Intel Core i9-12900KS для геймеров Alpha DIY и энтузиастов, которые ищут лучшую игровую производительность. Новейший процессор от Intel основан на надежной архитектуре Intel Core i9-12900K — процессоре с еще большей производительностью, повышенными тактовыми частотами и пределом мощности.
Материнские платы MSI серии 600 изначально поддерживают процессор Intel Core i9-12900KS, но чтобы добиться еще большей производительности, MSI выпустила специальный BIOS для этого энергоемкого процессора. В настоящее время можно найти специальный BIOS для некоторых материнских плат серии Z690.
Добиться долговременной экстремальной частоты нелегко. Чтобы гарантировать максимальную производительность, компания MSI рекомендуем подбирать материнские платы MSI MEG серии Z690, соответствующие процессору Intel Core i9-12900KS. Материнские платы серии MEG Z690 обладают важными факторами, обеспечивающими максимальную производительность: экстремальная конструкция с прямым питанием, превосходное рассеивание тепла и большой потенциал для разгона.