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Biostar представила майнинговую материнскую плату TB560-BTC PRO MINING
В новинку можно установить до 12 графических карт для добычи криптовалют
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Компания BIOSTAR анонсировала материнскую плату для майнинга TB560-BTC PRO. Новинка  будет поддерживать процессоры Intel 10-го и 11-го поколения сокета LGA1200.

Материнская плата TB560-BTC PRO, поддерживает до 12 графических карт, имеет 11 слотов PCIe 3.0 x1, предназначенных для извлечения максимальной производительности из современных графических карт, используемых в операциях по добыче криптовалюты. Также в новинке есть быстрый слот PCIe 4.0 x16, который позволяет пользователям использовать максимальную производительность одного графического процессора, при поддержке процессоров Intel Core 11-го поколения.

В дополнение к двум слотам двухканальной оперативной памяти DDR4, способным поддерживать тактовую частоту до 2933 МГц, чипсету Realtek RTL8111E LAN и широким возможностям хранения, включая один M.2 (M Key), TB560-BTC PRO превосходно справляется с любыми задачами с высокой нагрузкой.

В дополнение к форм-фактору ATX, материнская плата TB560-BTC PRO поставляется со стандартной задней панелью ввода-вывода, на которой расположены все необходимые порты, важные для операций майнинга или DIYPC: один порт для клавиатуры/мыши PS/2, а также 4 порта USB 3.2 Gen1 и 2 порта USB 2.0. Порт HDMI 1.4 и один выходной порт VGA обеспечивают четкое изображение.

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Цену и дату выхода материнской платы TB560-BTC PRO MINING компания Biostar пока не объявила.

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#майнинг #криптовалюта #biostar #материнская плата #tb560-btc pro mining
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