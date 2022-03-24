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Компания Trust Electronics Ltd представила беспроводную игровую мышь GXT 908 Redex с низкой задержкой отклика и надежными механическими переключателями Kailh. Trust Redex оснащена встроенной перезаряжаемой батареей, обеспечивающей до 50 часов непрерывного воспроизведения, и прочными механическими переключателями Kailh, способными выдерживать до 80 миллионов нажатий. Благодаря низкой задержке как в проводном, так и в беспроводном режимах. Переключатель включения/выключения светодиодов позволяет им выключаться по окончании игровой сессии.
Новинка имеет регулируемый и очень точный оптический датчик, который обеспечивает чувствительность до 10 000 точек на дюйм, а 6 программируемых кнопок позволяют пользователям настраивать мыши в соответствии со своим стилем игры. Прилагаемое программное обеспечение также позволяет пользователям настраивать параметры макросов и RGB-подсветку для определенных профилей.
Беспроводная игровая мышь Trust GXT 908 Redex доступна на Amazon по цене 34,99 фунтов стерлингов.