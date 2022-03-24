Встроенный аккумулятор новинки обеспечивает до 50 часов непрерывной работы

реклама

Компания Trust Electronics Ltd представила беспроводную игровую мышь GXT 908 Redex с низкой задержкой отклика и надежными механическими переключателями Kailh. Trust Redex оснащена встроенной перезаряжаемой батареей, обеспечивающей до 50 часов непрерывного воспроизведения, и прочными механическими переключателями Kailh, способными выдерживать до 80 миллионов нажатий. Благодаря низкой задержке как в проводном, так и в беспроводном режимах. Переключатель включения/выключения светодиодов позволяет им выключаться по окончании игровой сессии.

Новинка имеет регулируемый и очень точный оптический датчик, который обеспечивает чувствительность до 10 000 точек на дюйм, а 6 программируемых кнопок позволяют пользователям настраивать мыши в соответствии со своим стилем игры. Прилагаемое программное обеспечение также позволяет пользователям настраивать параметры макросов и RGB-подсветку для определенных профилей.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Беспроводная игровая мышь Trust GXT 908 Redex доступна на Amazon по цене 34,99 фунтов стерлингов.