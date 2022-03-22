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Arctic представила серверные вентиляторы с оптимизированным давлением и салфетки MX Cleaner
40-мм вентиляторы подойдут для серверов высотой 1U, а салфетки от Arctic без труда удалят термопасту
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Компания ARCTIC объявила о выпуске трёх новых продуктов: 40-мм серверных вентиляторов S4028-6K и S4028-15K и салфеток MX Cleaner, для лёгкого удаления термопасты. С выпуском новых серверных вентиляторов S4028-6K и S4028-15K компания ARCTIC привносит свой опыт в области охлаждения на рынок серверов.

40-мм вентиляторы идеально подходят для серверов высотой 1U и в качестве замены вентиляторов для сетевых устройств и устройств хранения (маршрутизаторы, коммутаторы, NAS и т. д.). Компактные размеры новинок позволяют использовать их в мини-ПК, 3D-принтерах и других небольших устройствах. Каждый вентилятор имеет особенно широкий диапазон скоростей, которыми можно управлять. Благодаря максимальной скорости вращения 15 000 об/мин и небольшой монтажной глубине 28 мм S4028-15K является одним из самых мощных 12-вольтовых 40-мм вентиляторов для серверов. S4028-6K с максимальной скоростью вращения 6000 об/мин обеспечивает отличный баланс между эффективностью охлаждения и умеренным уровнем шума.

Салфетки MX Cleaner от ARCTIC — это практичное решение для удаления остатков термопасты или прокладок с процессоров, графических процессоров, оснований кулеров и других аппаратных компонентов. Салфетки MX Cleaner предварительно смочены не содержащим спирта растворителем, на основе лимонена, специально разработанным для очистки термопасты. Лимонен — натуральное вещество, получаемое из кожуры цитрусовых. Салфетки MX Cleaner, изготовленные из мелкодисперсного целлюлозного материала, который не царапает поверхности.

Салфетки MX Cleaner поставляются в коробке из 40 индивидуально запечатанных салфеток и доступны для покупки с сегодняшнего дня в интернет-магазине ARCTIC и в магазинах по рекомендованной розничной цене 10,99 евро.

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