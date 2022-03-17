Новая функция будет работать на алгоритме высококачественного масштабирования изображения

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Компания AMD представила Radeon Super Resolution (RSR), новую функцию повышения производительности, предназначенную для повышения частоты кадров в тысячах игр, независимо от того, поддерживают ли они её. RSR — это высококачественный алгоритм масштабирования, основанный на FidelityFX Super Resolution 1.0, который расположен на стороне драйвера, а не на стороне игры. В играх, поддерживающих FSR, 3D-сцена, визуализируемая в более низком разрешении, проходит через алгоритм апскейлера FSR перед постобработкой и применением HUD к её результату. RSR не требует интеграции на уровне игры, поскольку игра может действовать как высококачественный алгоритм масштабирования изображения.



Тысячи игр могут извлечь выгоду из RSR, поскольку эта функция не зависит от того, что она масштабирует. Но есть пара моментов. Во-первых, понадобится графический процессор серии Radeon RX 5000 или RX 6000 на базе графических архитектур RDNA или RDNA2. Старые архитектуры «Vega» или «Polaris» не поддерживают его. «Vegа» по-прежнему является актуальной архитектурой, учитывая, что процессоры серии Ryzen 5000 с графикой Radeon используют iGPU на базе «Vega». Однако эта функция должна работать с iGPU на базе RDNA2 процессора Ryzen 6000 «Rembrandt». Второй момент заключается в том, что, поскольку RSR проходит конвейер рендеринга позже, чем даже приложение HUD, можно заметить низкокачественные HUD в некоторых играх, особенно RTS или RPG с большими загроможденными HUD и значками инвентаря.

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