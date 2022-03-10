Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
MSI представила изогнутые 27-дюймовые игровые мониторы линейки MPG Artymis
Новинки имеют дисплеи с частотой обновления 240 Гц и технологией QD Premium Color
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

реклама

Компания MSI представила новую линейку MSI ARTYMIS серии 1000R состоящую из двух моделей, рассчитанную для геймеров. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми изогнутыми панелями WQHD 1000R с частотой обновления 240 Гц и 165 Гц. Новинки имеют QD Premium Color - технологию квантовых точек и цветовых режимов Premium, которые обеспечивают самые яркие цвета с наилучшей точностью цветопередачи: Delta E ≤ 2.

Также присутствует функция калибровки цвета, позволяющая пользователям сохранять цветовые профили по своему усмотрению. Цветовые режимы позволят геймерам наслаждаться невероятно яркими предварительно загруженными цветовыми профилями, такими как sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, для различных пользовательских сценариев.

Благодаря таким функциям, как высокая частота обновления 240 Гц, время отклика 1 мс, Freesync Premium Pro и игровой интеллект MSI, новинки оставляют своих конкурентов позади. Игровые функции MSI: Optix Scope, Smart Crosshair, Night Vision, KVM и настройка звука улучшают взаимодействие с пользователем. Gaming Intelligence стремится предоставить наилучшее конкурентное игровое преимущество с помощью технологий искусственного интеллекта.

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

Дату выхода и цену на линейку игровых мониторов MPG Artymis компания MSI пока не объявила.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#msi #монитор #игровой монитор #монитор 240 гц #монитор 4к #mpg artymis #qd premium color
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG329Q-W
MSI отзывает кулеры MAG CoreLiquid 240R и 360R AiO из-за накопления отложений
MSI представила E-ATX материнскую плату WS WRX80 с поддержкой AMD Ryzen Threadripper PRO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
78
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
150
Биткоин может ощутимо подешеветь после подписания Байденом указа по регулированию криптовалют
27
Норвегия не может нарастить добычу газа, а Виктория Нуланд назвала Северный поток-2 грудой металла
34
Apex Legends Mobile «мягко» запустили в десяти государствах
2
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
364
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
109
Apple M1 Ultra в многопоточном тесте Geekbench приближается к 32-ядерным AMD Ryzen Threadripper
5
В Китае мобильные видеокарты NVIDIA без блокировки LHR превращают в настольные варианты для майнинга
4
Компьютер за миллион – комплектующие подорожали в несколько раз после ухода с рынка NVIDIA и Intel
151
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
69
Android 12L выходит на смартфонах Pixel и доступна для остальных производителей
1
Разработчики самого популярного Linux-дистрибутива ушли из РФ – Red Hat последовала за Microsoft
12
Криптовалютная биржа CoinBase заблокировала больше 30 тысяч кошельков россиян
51
Российские геймеры массово занижают рейтинги игр GSC Game World в Steam на фоне их снятия с продажи
9
Финский авиаперевозчик Finnair заявил о массовых сокращениях персонала
29
Процессоры AMD Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 заметили в объявлении торговой сети на Филиппинах
5
3DCenter: во всём мире улучшаются поставки видеокарт AMD и nVidia, а цены на них продолжают падать
12
Электрокары могут ощутимо подорожать – за неделю цена никеля выросла в 4 раза и достигла $100 000 за 1т
26
40% обладателей iPhone готовы купить iPhone SE 3
2

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
21
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
13
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
+
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
9
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

XAM
09:19
Вали на свой наци UA ресурс и втирай какие вы арийцы там.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
XAM
09:18
Клоун-заложник. Мне его местами жаль.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Dmitry Mitry
09:15
Игра такая херня, честно говоря
Геймплейный трейлер Ghostwire: Tokyo по случаю скорого релиза
XAM
09:14
Про тебя: Ему ссы в глаза, а он – божья роса!
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
ахахах
09:13
со всем семейством убежала вместе с галкиным(на частном самолёте они улетели),у того недвижимость в израиле,а у пугачёвой в лондоне.Вот те крест
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
Roman2022
09:13
Москва. INTERFAX.RU - Вашингтон предпримет действия в том случае, если Россия решит конфисковать имущество зарубежных предприятий, покинувших ее рынок из-за событий на Украине, заявила в ходе брифинга...
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
Voova
09:13
Просто не смотрите это говно Ни копейки буржуйским тварям !
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
XAM
09:12
Герой, сражавшийся против укронаци и убитый террористами.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Voova
09:12
И за этой камкаорхой стоит целая индустрия Пропадёт интерес к этой. , заменят молодой Это непрерывный бизнес
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
XAM
09:12
Такие вопросы может задавать только укронаци, подлежащий утилизации.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем