Новинки имеют дисплеи с частотой обновления 240 Гц и технологией QD Premium Color

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Компания MSI представила новую линейку MSI ARTYMIS серии 1000R состоящую из двух моделей, рассчитанную для геймеров. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми изогнутыми панелями WQHD 1000R с частотой обновления 240 Гц и 165 Гц. Новинки имеют QD Premium Color - технологию квантовых точек и цветовых режимов Premium, которые обеспечивают самые яркие цвета с наилучшей точностью цветопередачи: Delta E ≤ 2.

Также присутствует функция калибровки цвета, позволяющая пользователям сохранять цветовые профили по своему усмотрению. Цветовые режимы позволят геймерам наслаждаться невероятно яркими предварительно загруженными цветовыми профилями, такими как sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, для различных пользовательских сценариев.

Благодаря таким функциям, как высокая частота обновления 240 Гц, время отклика 1 мс, Freesync Premium Pro и игровой интеллект MSI, новинки оставляют своих конкурентов позади. Игровые функции MSI: Optix Scope, Smart Crosshair, Night Vision, KVM и настройка звука улучшают взаимодействие с пользователем. Gaming Intelligence стремится предоставить наилучшее конкурентное игровое преимущество с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Дату выхода и цену на линейку игровых мониторов MPG Artymis компания MSI пока не объявила.