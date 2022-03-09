Новинка будет эксклюзивом для рабочей станции Lenovo ThinkCenter P620

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Компания MSI представила материнскую плату WS WRX80 для рабочих станций, на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO. Материнская плата, входящая в линейку MSI PRO, основана на чипсете AMD WRX80, оснащена процессорным сокетом sWRX8 и поставляется с заводской поддержкой процессоров Ryzen Threadripper PRO 5000WX на базе архитектуры «Zen 3», а также процессоров Threadripper 3000WX «Zen 2» предыдущего поколения. Построенная в форм-факторе E-ATX, плата имеет 24-контактный ATX разъём питания, два 8-контактных разъёма EPS и два 6-контактных разъёма PCIe. В новинке используется дорогая 14-слойная печатная плата, а решение CPU VRM состоит из 11 фаз с использованием силовых каскадов на 105 А.

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Сокет sWRX8 окружен восемью модулями DDR4, каждый из которых имеет выделенный путь 1DPC к 8-канальному интерфейсу памяти процессора. Имеется семь слотов PCI-Express 4.0 x16, все они подключены к процессору и работают с полной пропускной способностью x16. В плату можно установить до четырёх слотов M.2 NVMe PCI-Express 4.0 x4. Другие вариантами хранения являются два порта U.2 и восемь SATA 6 Гбит/с. Сеть представлена 10 GbE, 2,5 GbE и Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2. Также имеется микросхема удаленного управления ASpeed AST2600 BMC IPMI с выделенным портом управления 1 GbE. USB-подключение включает порты USB 3.2 Gen 2x2 20 Гбит/с. Сейчас новинка является эксклюзивом для рабочей станции Lenovo ThinkCenter P620.