Сообщение компании AMD cвязывают с возможными проблемами разгона и 3D V-Cache процессора Ryzen 7 5800X3D

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Подтвердился довольно странный слух, компания AMD попросила производителей материнских плат удалить поддержку разгона в UEFI/BIOS для новой модели процессора Ryzen 7 5800X3D. Причину этого AMD пока держит при себе. Подробности, предоставленные AMD, кратки и содержательны: «5800X3D 8C16T 100-000000651 105 Вт AGESA: PI 1206b 1/28 Пожалуйста, скройте параметры настройки BIOS Vermeer-X CPU OC начиная с PI 1206b».



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Данная информации публиковалась ещё в конце января 2022 года, неудивительно, что для её утечки потребовалось некоторое время, поскольку это не та информация, которая обычно выходит за пределы производителей материнских плат. AGESA 1.2.0.6 B является самым последним выпуском протокола начальной загрузки для широкого спектра материнских плат, даже несмотря на то, что он пока не является окончательным выпуском для всех производителей материнских плат. В сети интернет бытует мнение, что компания AMD сделала это заявление из-за того, что в новом процессоре Ryzen 7 5800X3D могут быть проблемы с 3D V-Cache и разгоном.