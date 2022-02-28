Компания Intel случайно раскрыла некоторые характеристики будущих чипсетов Z790, H770 и B760

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В обновленной таблице данных, которая в настоящее время все ещё доступна в Интернете, компания Intel, по-видимому, забыла удалить спецификации своих будущих чипсетов Z790, H770 и B760. Изменения довольно незначительны, но пока не понятно, планирует ли Intel какие-либо изменения на стороне процессора с точки зрения подключения. Благодаря этой неожиданной оплошности со стороны Intel, стали известны эти перечисленные характеристики, которые действительно будут в грядущих чипсетах 700-й серии. Чипсет H610 не получит обновленной замены, но это кажется в порядке вещей, когда речь идёт об обновлениях чипсета Intel.

Чипсет Z790 увидит движение с 12 до 20 линий PCIe 4.0, в то же время уменьшив количество линий PCIe 3.0 вдвое, с 16 до восьми. Intel также добавит дополнительную полосу USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с). H770 получает увеличение с 12 до 16 линий PCIe 4.0 и снижение с 12 до восьми линий PCIe 3.0. Наконец, набор микросхем B660 получает увеличение с шести до 10 линий PCIe 4.0, но также вдвое сократится количество линий PCIe 3.0, с восьми до четырех. Никаких других изменений, по-видимому, не планируется, исходя из спецификации Intel. Стоит отметить, что здесь речь идет о максимальном количестве линий, поскольку HSIO является гибким, и производители материнских плат сами решают, как реализовать различные варианты. Из 38 линий HSIO чипсет Z690 имеет 10 выделенных линий для USB 3.2.