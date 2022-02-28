Также появится возможность разблокировки тактовой частоты процессора на материнских платах AMD 400-й и 500-й серий

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Компания GIGABYTE на прошлой неделе опубликовала обновления прошивки UEFI для своих материнских плат Socket AM4, которые добавляют поддержку новейшего процессора AMD Ryzen 5800X3D. Пакет обновлений AGESA ComboPI V2 1.2.0.6 Patch-b microcode предназначен для материнских плат линейки AMD 400-й и 500-й серий. Ключевой особенностью этих обновлений является то, что они повторно включают переключатель «Max CPU Boost Clock Override», когда установлен процессор Ryzen 5000 «Vermeer».



Ryzen 7 5800X3D — это 8-ядерный/16-поточный процессор на основе микроархитектуры «Zen 3» с технологией AMD 3D Vertical Cache (3DV Cache), обеспечивающей 100 МБ общего кэша (на жаргоне AMD это сумма всех Кэш L2 + L3). Компания AMD заявляет, что игровая производительность новинки не будет уступать процессору Intel Core i9-12900K «Alder Lake». Новый процессор AMD Ryzen 7 5800X3D может стать возможным ответом на игровую производительность процессора Intel i9-12900KS и стать его конкурентом по более привлекательной цене.