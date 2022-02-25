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GIGABYTE представила серверы с жидкостным охлаждением от NVIDIA
Сервера рассчитаны для работы на AMD EPYC 7003 и NVIDIA HGX A100
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Компания GIGABYTE Technology сегодня представила два новых сервера HPC и AI с жидкостным охлаждением, G262-ZL0 и G492-ZL2, которые могут довести до предела ускорители NVIDIA HGX A100 и процессоры AMD EPYC 7003, благодаря жидкостному охлаждению корпоративного уровня. Чтобы предотвратить перегрев и простои серверов в центре обработки данных, GIGABYTE совместно с CoolIT Systems разработала тепловое решение, в котором используется прямое жидкостное охлаждение для обеспечения оптимальной производительности, высокой доступности и эффективного охлаждения.

Для новаторов и исследователей в области высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и анализа данных, которым требуется высокий уровень вычислительной мощности ЦП и ГП, новые серверы созданы для процессора высшего уровня AMD EPYC 7003,а также ускорителя NVIDIA HGX A100 80 ГБ. 

Выбор платформы NVIDIA HGX A100 в новых серверах GIGABYTE имеет важное значение, поскольку новые технологии NVIDIA Magnum IO GPUDirect обеспечивают более высокую пропускную способность, разгружая рабочие нагрузки с ЦП для достижения заметного повышения производительности. Платформа HGX поддерживает NVIDIA GPUDirect RDMA для прямого обмена данными между графическими процессорами и сторонними устройствами, такими как сетевые карты или адаптеры хранения.  Для высокоскоростных соединений четыре сервера NVIDIA A100 включают NVIDIA NVLink, а восемь серверов NVIDIA A100 используют NVSwitch и NVLink для обеспечения одноранговой связи GPU со скоростью 600 ГБ/с.

G262-ZL0 — это сервер 2U, ориентированный на GPU, поддерживающий базовую плату NVIDIA HGX A100 с 4 GPU, а старший брат — G492-ZL2, сервер 4U, ориентированный на GPU, с базовой платой NVIDIA HGX A100 с 8 GPU. Эти серверы присоединяются к существующей линейке серверов G262 и G492, в которых используются обычные радиаторы и вентиляторы с мощным воздушным потоком, и теперь они включают решения для прямого жидкостного охлаждения. Примечательно, что эти новые серверы изолируют базовую плату графического процессора от других компонентов, поэтому ускорители охлаждаются жидким хладагентом для поддержания максимальной производительности. В другой камере находятся процессоры, оперативная память, хранилище и слоты расширения. Двойные сокеты ЦП в этих серверах также имеют жидкостное охлаждение. Помимо вычислительной мощности, серверы имеют несколько отсеков 2,5 дюйма U.2, поддерживающих PCIe 4.

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Заинтересованные покупатели могут связаться с компанией GIGABYTE напрямую, чтобы приобрести любой из двух серверов, а по всем вопросам о том, как интегрировать систему охлаждения и какие дополнительные компоненты охлаждения для этого необходимы, клиенты могут обращаться в CoolIT Systems.

#gigabyte #жидкостное охлаждение #сервер #amd epyc 7003 #nvidia hgx a100
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