Новая серия будет состоять из блоков мощностью 850 Вт и 1000 Вт

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Компания FSP Group объявила о выпуске новых блоков питания серии HYDRO GT PRO. Новинки обладают сертификатом 80 plus gold. Серия HYDRO GT PRO будет выпускаться в двух вариантах: 850 Вт и 1000 Вт.

В связи с ростом спроса на энергоёмкое оборудование, новые блоки питания серии FSP HYDRO GT PRO удовлетворяют потребностям в высокой энергоэффективности и обеспечивают максимальную производительность всех компонентов системы.

Благодаря японским конденсаторам большой емкости 450 В, 105°C и конструкции модуля постоянного тока, блоки питания серии HYDRO GT PRO созданы для обеспечения превосходной надежности в условиях высокой нагрузки. Технология топологии LLC от FSP оптимизирует эффективность преобразования энергии и снижает уровень шума и электромагнитных помех.

Блоки питания серии HYDRO GT PRO, изготовленные дизайнерами FSP в стильном чёрном корпусе, ориентированы на удобство использования. Полумодульная конструкция с чёрными плоскими кабелями, позволяет пользователям использовать кабеля по своему усмотрению. 120-мм вентилятор FDB, используемый для охлаждения устройства, является отличным дополнением, которое обеспечивает бесшумную рабочую среду с низким уровнем шума. При нагрузке в 30 % источники питания HYDRO GT PRO не производят шума. Включив специальный эко-переключатель, уровень шума составит 0 dBA. Также эко-режим увеличит срок службы 120-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником.





Созданные с полным набором функций аппаратной защиты (OCP/OVP/OPP/SCP/OTP), новые блоки питания серии HYDRO GT PRO от FSP защищают систему от любого электрического сбоя.

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FSP HYDRO GT PRO 850 W и 1000 W будут доступны для покупки в феврале 2022 года, по рекомендованной розничной цене 119 и 139 долларов США соответственно.