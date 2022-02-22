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AeroCool представила корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для HDD
Отличный выбор для тех, у кого много жёстких дисков
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Компания AeroCool представила корпус Cipher формата Mid-Tower, предназначенный для тех, у кого много жёстких дисков. Корпус имеет стандартную компоновку с горизонтальными разделами. В передней правой части корпуса находятся места под вентиляторы, в которые помещаются два 120-мм или два 140-мм кулера. На левой боковой панели тоже есть места под вентиляторы, но без их установки они служат воздухозаборником. Вдоль лотка материнской платы установлены четыре съёмных 3,5-дюймовых корзины для дисководов. Корзины HDD могут либо служить направляющими для потока воздуха в боковой радиатор, либо вмещать до восьми 3.5-дюймовых HDD. Ненужные дисковые корзины легко можно демонтировать.

Возможности хранения на этом не заканчиваются. В нижнем отсеке есть дополнительные три 3,5-дюймовых отсека, два 2,5-дюймовых диска можно установить за лотком материнской платы и два поверх перегородки, всего 15 дисков, не считая твердотельных накопителей M.2 на материнской плате. Слоты расширения включают два вертикальных слота. Подключение на передней панели довольно стандартное: разъём USB 3.x типа A, два разъёма USB 2.0 и HDA. Корпус имеет следующие размеры 205 мм x 485 мм x 485 мм (ШхГхВ). 

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Дата выхода и цена на корпус Cipher Mid-Tower пока не объявлены.

#корпус #aerocool #cipher mid-tower #mid-tower
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