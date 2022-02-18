Новинка предназначена для центров обработки данных

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На собрании инвесторов 2022 года, компания Intel представила обновленную технологическую карту, чтобы продемонстрировать клиентам свои будущие продукты. Сегодня Team Blue анонсировала одну из первых дискретных графических карт, ориентированную на данные, под кодовым названием Arctic Sound-M GPU. Arctic Sound-M, основана на варианте графического процессора Intel Xe DG2 Xe-HPG и является первым дизайном компании, предназначенным для центров обработки данных. Графический процессор DG2 имеет 512 исполнительных блоков (EU), которые получают пассивное охлаждение за счет радиатора Arctic Sound с одним слотом, разработанного для корпусов центров обработки данных с внешним воздушным потоком.

Одним из наиболее важных преимуществ, которые рекламирует Intel, является поддержка аппаратного стандарта кодирования AV1. Эта функция позволяет видеокарте увеличить пропускную способность на 30% и является основным преимуществом, ориентированным на потребителя графических процессоров Arc Alchemist. Карта питается от 8-контактного разъёма питания EPS и разъёма PCIe.

Компания Intel также представила тизер.







