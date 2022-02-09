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CalDigit выпустила док-станцию TS4 Thunderbolt 4 с 18-ю портами подключения
TS4 будет доступна для покупки во всём мире с середины марта 2022 года
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Док-станция TS4 компании CalDigit имеет 18 портов подключения. Среди портов TS4 есть полноразмерный разъем DisplayPort 1.4. Также появилась возможность подключения монитора напрямую к док-станции, без использования специального адаптера.

Мощность TS4 составляет 98 Вт — это самая мощная из док-станций Thunderbolt 4. Подача энергии — максимум, который может обеспечить Thunderbolt, что делает его лучшим выбором даже для самых требовательных ноутбуков.
TS4 имеет быстрый порт Ethernet. Порт 2,5GbE на TS4 в 2,5 раза быстрее, чем стандартный Gigabit Ethernet. 2.5GbE порт обратно совместим со стандартными устройствами 1GbE. В новинке также есть 8 портов USB, с производительностью 10 Гбит/с. Есть 5 портов USB-A и 3 порта USB-C. Один из передних портов USB-C имеет мощность до 20 Вт, что обеспечивает быструю зарядку устройств. Все порты USB, кроме двух портов USB-A на задней панели, обеспечивают автономную зарядку, что позволяет пользователям заряжать устройства, даже если док-станция не подключена к хост-устройству.

TS4 предлагает 3 порта Thunderbolt 4 (40 Гбит/с). Один из портов Thunderbolt используется для подключения к главному компьютеру, а остальные порты можно использовать для добавления дополнительных устройств. Пользователи могут подключать мониторы, твердотельные накопители и многое другое. Пользователи Windows могут подключить один монитор с разрешением до 8K, а пользователи macOS могут подключить один монитор с разрешением 6K 60 Гц. При подключении двух мониторов пользователи Windows могут подключить до двух мониторов 4K 60 Гц, а на компьютерах M1 Pro или M1 Max до двух мониторов 6K 60 Гц.

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Стоимость док-станции TS4 составит 359,95 долларов в США, 324,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 324,99 евро в ЕС не включая НДС.

#thunderbolt 4 #док-станция #caldigit #ts4
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