Microsoft отслеживает Ваше подключение к Центру обновлений Windows для сбора статистики

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Компьютерам младше Windows 11 может потребоваться до 8 часов времени, для скачивания и установки последних обновлений операционной системы. Эта информация получена из публикации в блоге Microsoft IT Pro Дэвида Гайера, руководителя программы обновлений Windows.

Компания Microsoft отслеживает, как долго ПК соединены с Центром обновлений Windows, и называют этот процесс сбором статистики. Данные доступны ИТ-менеджерам в приложении InTune.

Некоторые устройства не могут получить последние обновления Windows, для их скачивания требуется 2 часа подключения. Затем ещё 6 часов после выпуска исправления, чтобы машина надежно обновилась.

Статистика Microsoft показывает, что 50 процентов устройств используют сборку Windows 10, которая не тратит много времени на подключение для загрузки и установки исправлений в фоновом режиме. Но эта цифра снижается до 25 процентов для клиентов, использующих обслуживаемую сборку операционной системы, которая отстаёт в обновлениях безопасности на 60 дней и более.

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Обновления для Windows 11 намного меньше, чем для Windows 10, благодаря улучшенному сжатию, а новые API-интерфейсы Microsoft Graph, выпущенные ещё в 2021 году, должны помочь ускорить процесс обновления в будущем.