реклама
Компания EVGA представила своё новейшее творение для игровых энтузиастов: игровой ПК EVGA E1. Первое, что бросается в глаза — это открытая конструкция корпуса, в котором используется рама, полностью изготовленная из углеродного волокна.
E1 имеет «самую легкую конструкцию рамы по сравнению с другими корпусами того же объема», при этом он служит надежной точкой крепления для всего оборудования. Новинка включает в себя материнскую плату Z690 Dark Kingpin, на которой будет установлен флагманский процессор Intel Core i9-12900K Alder Lake. Материнская плата подвешена в воздухе с помощью стальных тросов, что является интересным вариантом для игровых энтузиастов. Охлаждение E1 состоит из жидкостных охладителей замкнутого цикла 7-го поколения от EVGA с ЖК-дисплеем. За графику в новинке будет отвечать GeForce RTX 3090 Ti Kingpin. Видеокарта имеет гибридную конструкцию охлаждения с одним вентилятором, медным радиатором и ЖК-панелью состояния.
"Запитывать" E1 будет блок питания Titanium мощностью 1600 Вт ограниченной серии, с отделкой из углеродного волокна, аналогичной корпусу.
Дата выхода на рынок и цена на ПК EVGA E1 пока не объявлены.