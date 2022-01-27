Дизайн E1 выглядит круто, особенно удивляет материнская плата «подвешенная» на стальных тросах

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Компания EVGA представила своё новейшее творение для игровых энтузиастов: игровой ПК EVGA E1. Первое, что бросается в глаза — это открытая конструкция корпуса, в котором используется рама, полностью изготовленная из углеродного волокна.

E1 имеет «самую легкую конструкцию рамы по сравнению с другими корпусами того же объема», при этом он служит надежной точкой крепления для всего оборудования. Новинка включает в себя материнскую плату Z690 Dark Kingpin, на которой будет установлен флагманский процессор Intel Core i9-12900K Alder Lake. Материнская плата подвешена в воздухе с помощью стальных тросов, что является интересным вариантом для игровых энтузиастов. Охлаждение E1 состоит из жидкостных охладителей замкнутого цикла 7-го поколения от EVGA с ЖК-дисплеем. За графику в новинке будет отвечать GeForce RTX 3090 Ti Kingpin. Видеокарта имеет гибридную конструкцию охлаждения с одним вентилятором, медным радиатором и ЖК-панелью состояния.

"Запитывать" E1 будет блок питания Titanium мощностью 1600 Вт ограниченной серии, с отделкой из углеродного волокна, аналогичной корпусу.





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Дата выхода на рынок и цена на ПК EVGA E1 пока не объявлены.