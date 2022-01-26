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Microsoft объявила о выходе первого крупного обновления для ОС Windows 11 уже в феврале этого года. Обновление будет включать предварительную версию приложений для Android в Microsoft Store. Также произойдёт редизайн приложений Media Player и Notepad и улучшится панель задач. Изменения на панели задач включают в себя возвращение виджета погоды и функции отключения и включения звука системы.
Компания Microsoft успешно протестировала новый блокнот и медиаплеер с участниками программы предварительной оценки Windows. Ранее панель задач Windows 11 была одной из самых больших жалоб критиков при запуске операционной системы, поскольку в ней отсутствовали такие функции, как возможность изменения размера, отображение часов на нескольких экранах и перетаскивание файлов. Возможно с выходом февральского обновления часть жалоб пользователей будет решена.
Ссылаясь на данные Canalys, компания Microsoft сообщает, что Windows 10 и 11 суммарно работают на более чем 1,4 миллиардах устройств во всём мире. Microsoft также опережает график по распространению ОС Windows 11 на поддерживаемых ПК.