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GEEKOM выпуcтила 4-х ядерный мини-ПК Mini IT8
Новинка продаётся с установленной ОС Windows 11 по цене в 399 долларов
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Компания GEEKOM объявила о выпуске мини-ПК GEEKOM Mini IT8. Портативный, но мощный мини-ПК доступен на Amazon с 19 января 2022 года. Новинка оснащена высокопроизводительным процессором Intel Core i5 8-го поколения (4 ядра, 8 потоков, до 3,8 ГГц, 6 МБ кэш-памяти) и графическим процессором Iris Plus Graphics 655 (с частотой до 2350 МГц).

Компактный размер, хорошая производительность и множество портов делают его идеальным для самых разных применений. Мини-ПК GEEKOM Mini IT8 может управлять несколькими дисплеями и проекторами 4K, на его основе можно создать домашний кинотеатр 4K. Смотреть любимые фильмы в качестве 4K, просматривать фотографии с высокой чёткостью или играть в новые игры — всё это можно сделать не вставая с дивана, благодаря встроенному Wi-Fi и Bluetooth в новинке от GEEKOM.

GEEKOM Mini IT8 — идеальный помощник, которого можно использовать для дома, офисной работы, совещаний, образования, игр, медицины, промышленности и т. д. Новинка поставляется с установленной Windows 11.

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Цена на мини-ПК GEEKOM Mini IT8 составит 399 долларов.

#windows 11 #мини-пк #мини #geekom #mini it8
2
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