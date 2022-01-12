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Компания FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM мощностью 2400 Вт
Несмотря на компактный размер, новинка обладает большой мощностью
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FSP Group объявила о выходе на рынок блока питания FSP2400-20FM. Новинка имеет компактный размер и при этом мощность составляет 2400 Вт. 

FSP2400-20FM может автоматически увеличивать и уменьшать мощность в зависимости от нагрузки сети, благодаря протоколу Power Management Bus (PMBus). Также PMBus может помочь предотвратить сбои системы и потерю данных в определенных сценариях на объектах, таких как центры обработки данных.

Ещё одна из функций в новинке - Smart On, позволяет экономить электроэнергию за счёт автоматического включения или отключения основного модуля питания. 

Большая мощность блоков питания соответствует ожидаемому увеличению требований к питанию в отраслях и подотраслях, занимающихся высокопроизводительными вычислениями. Такие сектора, как обучение ИИ и новые подотрасли, включая добычу криптовалюты, требуют мощных и энергоёмких видеокарт, для которых, потребуются блоки питания большой мощности, такого уровня как FSP2400-20FM.

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Подробную информацию о блоке питания FSP2400-20FM можно узнать на официальном сайте компании FSP.

#новости #блок питания #fsp #мощность #fsp2400-20fm
3
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Jack NotFound
20:00
И все равно через три года конденсаторы повздуваются
Компания FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM мощностью 2400 Вт
Yuri Myakotin
19:59
По сравнению с ценой начинки сервера, которой нужна такая мощность - ничтожно мало.
Компания FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM мощностью 2400 Вт
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