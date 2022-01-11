Новая модель является видоизмененным вариантом Peerless Assassin 120 с ARGB подсветкой

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Компания Thermalright объявила о скором выходе Peerless Assassin 120 SE White ARGB, варианта кулера Peerless Assassin 120, который компания выпустила ещё в апреле 2021 года. Новый алюминиевый процессорный вентилятор с двумя рёбрами аналогичен старой модели, но отличия всё же есть.

Все части алюминиевых рёбер и медных никелированных тепловых трубок новой модели покрыты матовой белой краской. В комплектацию входят кулеры TL-C12CW-S ARGB с белыми краями, матовыми лопастями и подсветкой ARGB. Вентиляторы старой модели Peerless Assassin 120 были полностью чёрными, либо белыми. В новом кулере компания Thermalright убрала в декоративную пластину для блоков рёбер. За счёт этого уменьшилась высота вентилятора до 155 мм, по сравнению с 157 мм у старой модели. Новинка будет поддерживать установку на все современные сокеты процессоров: Intel LGA1700, LGA1200 и AMD AM4.

Цену и дату поступления в продажу процессорного вентилятора Peerless Assassin 120 SE White ARGB компания Thermalright пока не объявила.

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