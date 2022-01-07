Новая периферия Thermaltake порадует всех любителей игр

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

реклама

Компания Thermaltake анонсировала новые игровые периферийные устройства на выставке Thermaltake EXPO 2022. Были представлены новейшие игровые периферийные устройства: низкопрофильная механическая игровая клавиатура ARGENT K6 RGB, эргономичная игровая мышь Damysus Wireless RGB и эргономичная игровая мышь Damysus RGB.

Низкопрофильная механическая игровая клавиатура ARGENT K6 RGB оснащена алюминиевой верхней панелью с плавающей конструкцией клавиш, включая низкопрофильные механические переключатели Cherry MX RGB Red и Silver, рассчитанные на 50 миллионов нажатий, обеспечивающие самую прочную, точную и отзывчивую тактильную обратную связь. Клавиатура ARGENT K6 также оснащена подставкой из синтетической кожи, обеспечивающей удобную поддержку запястий.

Клавиатура ARGENT K6 также поддерживает запись макросов, специальные элементы управления мультимедиа, сквозные порты аудио и USB. Пользователи могут наслаждаться 16,8 миллионами цветов RGB-подсветки с помощью клавиш регулировки. Клавиатурой ARGENT K6 можно управлять с помощью программного обеспечения iTAKE, включая макросы, игровые профили и световые эффекты RGB.

Легкая беспроводная эргономичная игровая мышь DAMYSUS RGB весом всего 83 г позволяет любителям игр без особых усилий наслаждаться быстрым игровым процессом. Превосходная производительность достигается благодаря мощному оптическому процессору PixArt PMW-3370 с разрешением до 19000 точек на дюйм и встроенному 32-разрядному микроконтроллеру на базе ARM с флэш-памятью емкостью 512 КБ.

Пользователи могут использовать беспроводную эргономичную игровую мышь DAMYSUS RGB тремя способами; подключением через 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 или проводным соединением USB, которое заряжает мышь, когда она подключена к сети. Thermaltake обещает до 36 часов работы от батареи при подключении 2,4 ГГц и 52 часа при подключении Bluetooth.

Эргономичная игровая мышь DAMYSUS RGB весит всего 74 г и лишь немного легче беспроводной мыши. Дизайн позволяет пользователям легко скользить мышью как в рабочих, так и в игровых ситуациях. Эргономичная игровая мышь DAMYSUS RGB с мощным оптическим механизмом PixArt PMW-3389 с разрешением до 16000 точек на дюйм и 60 миллионами нажатий, разработанными OMRON, обеспечивает превосходное отслеживание на различных поверхностях.

Пользователям не нужно беспокоиться о неудобствах при перетаскивании, поскольку кабель USB-C эргономичной игровой мыши DAMYSUS RGB изготовлен из паракорда, что обеспечивает большую гибкость при перемещении независимо от условий работы или игры.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цены и наличие на новую периферию компании Thermaltake пока не объявлены.