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Компания GIGABYTE анонсировала набор оперативной памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц объемом 32 ГБ. Новая память способна работать на частоте до 6000 МГц и имеет подсветку RGB. Благодаря поддержке DDR5 XMP Booster и пользовательского профиля XMP 3.0 материнских плат GIGABYTE Z690, а также медно-алюминиевому радиатору с наноуглеродным покрытием, новый комплект памяти показывает высокую производительность и эффективное рассеивание тепла при работе на высоких скоростях.
Память AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ отличается высокой тактовой частотой и низким энергопотреблением благодаря двум двухканальным конструкциям 16 ГБ DDR5 XMP 6000 МГц с таймингами 40-40-40-76, которые соответствуют поддержке памяти DDR5 на платформе Intel Z690.
Комплект памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ оснащен надежными тепловыми решениями медно-алюминиевых распределителей тепла с наноуглеродным покрытием и термопрокладкой с высокой проводимостью, чтобы пользователи могли надежно разгонять свою память.
AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ содержит 8 цифровых светодиодов для создания разнообразного и мягкого света. Эксклюзивные световые полосы и эффекты освещают узоры дизайна AORUS, чтобы придать картам памяти более яркое, но не слишком резкое свечение.
Комплект памяти GIGABYTE должен скоро появится на рынке, более подробную информацию можно узнать на официальном сайте компании.