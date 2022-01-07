Новинка работает на частоте до 6000 МГц и имеет красивую RGB подсветку

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Компания GIGABYTE анонсировала набор оперативной памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц объемом 32 ГБ. Новая память способна работать на частоте до 6000 МГц и имеет подсветку RGB. Благодаря поддержке DDR5 XMP Booster и пользовательского профиля XMP 3.0 материнских плат GIGABYTE Z690, а также медно-алюминиевому радиатору с наноуглеродным покрытием, новый комплект памяти показывает высокую производительность и эффективное рассеивание тепла при работе на высоких скоростях.

Память AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ отличается высокой тактовой частотой и низким энергопотреблением благодаря двум двухканальным конструкциям 16 ГБ DDR5 XMP 6000 МГц с таймингами 40-40-40-76, которые соответствуют поддержке памяти DDR5 на платформе Intel Z690.

Комплект памяти AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ оснащен надежными тепловыми решениями медно-алюминиевых распределителей тепла с наноуглеродным покрытием и термопрокладкой с высокой проводимостью, чтобы пользователи могли надежно разгонять свою память.

AORUS RGB DDR5 6000 МГц 32 ГБ содержит 8 цифровых светодиодов для создания разнообразного и мягкого света. Эксклюзивные световые полосы и эффекты освещают узоры дизайна AORUS, чтобы придать картам памяти более яркое, но не слишком резкое свечение.

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Комплект памяти GIGABYTE должен скоро появится на рынке, более подробную информацию можно узнать на официальном сайте компании.