MEG Treble может размещаться в горизонтальном и вертикальном положениях

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

реклама

На выставке CES 2022 компания MSI представила впечатляющий шестиугольный корпус ITX серии MEG Treble Series, который имеет необычный внешний вид внутри и снаружи.

По бокам корпуса (в вертикальном положении), находятся три большие съёмные панели и три несъёмные, всего шесть сторон. Съёмные панели дают доступ к трём отдельным камерам внутри корпуса, которые имеют достаточно места для прокладки кабелей и внутренних компонентов. Места в первой камере может и не хватать, т.к. при размещении флагманских видеокарт, например MSI GeForce RTX 3090 Ventus Ampere, свободного места не останется.

Вторая камера отведена под материнскую плату и блок питания. Материнская плата, выбранная для образца сборки MSI - это MEG Z690i Unify , которая укомплектована блоком питания на 750 Вт. Наконец, третья камера предназначена для жидкостного охлаждения. Здесь MSI использовала охлаждение MEG CoreLiquid C280, в котором используется алюминиевый радиатор со встроенным насосом и двумя 140-мм вентиляторами.

Используя трехкамерную компоновку, MSI может изолировать тепло, выделяемое отдельными компонентами, и теоретически улучшить характеристики охлаждения. Для своей демонстрации MSI использовала процессор Intel Core i9-12900K 12-го поколения в сочетании с 32 ГБ DDR5 памяти Corsair Vengeance и твердотельным накопителем Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe емкостью 2 ТБ.

MEG Treble, созданный для конкуренции с лучшими корпусами ПК, поддерживает размещение в горизонтальном или более традиционном вертикальном положении.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена и доступность корпуса MSI MEG Treble пока не объявлены.