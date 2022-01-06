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Компания Hyte анонсировала корпус Y60 ATX с «панорамным обзором»
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ПК корпус Hyte Y60 ATX – это тот корпус, который Вы аккуратно кладёте в угол и смотрите, восхищаясь своими компонентами и мастерством сборки. Он оснащен тремя съемными стеклянными панелями, которые охватывают переднюю и боковую часть корпуса, предоставляя Вам то, что компания называет «панорамным обзором» ваших компонентов ПК. 

Y60 предназначен исключительно для отображения вашей видеокарты в вертикальной ориентации. Корпус будет поставляться с переходным кабелем PCIe 4.0, который соответствует внешнему цвету корпуса, а карта находится на фальшполе, так что кабель и печатная плата скрыты от глаз. 

Корпус Y60 оснащен тремя 120-мм вентиляторами, двумя воздухозаборниками внизу и одним сзади для отвода горячего потока воздуха. Кроме того, есть место для установки радиатора до 280 мм сбоку и до 360 мм вверху.

Расцветку корпуса можно будет выбрать в чёрном, бело-чёрном или красно-чёрном варианте. Внешний вид корпуса Y60 получился достаточно уникальным и весьма интересно будет понаблюдать за тем, что новый бренд Hyte представит дальше. 

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Запуск корпуса Y60 в продажу планируется с марта 2022 года по цене 199 долларов.

#корпус #atx #новости #корпус для компьютера #hyte #y60 #панорамный #прозрачное стекло
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