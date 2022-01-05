ELITE XG321UG будет оснащен технологией NVIDIA G-SYNC Ultimate

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Компания ViewSonic анонсировала игровой монитор ViewSonic ELITE XG321UG. Монитор имеет диагональ 32-дюйма и оснащен Mini-LED панелью IPS. ELITE XG321UG обладает разрешением 4K Ultra HD с частотой обновления 144 Гц и откликом 3,6 мс. Монитор снабжен настраиваемой RGB-подсветкой и технологией NVIDIA G-SYNC Ultimate, которая обеспечивает реалистичное качество HDR и выводит игровое погружение на совершенно новый уровень.

Монитор XG321UG обеспечивает снижение задержки благодаря пакету NVIDIA Reflex и технологии G-Sync. Сертификация VESA DisplayHDR 1400 гарантирует, что панель может регулировать отдельные зоны яркости вверх и вниз сотни раз в секунду, чтобы обеспечить реалистичное изображение с лучшим контрастом, более высокой яркостью и большим контролем освещения.

«Представляя ViewSonic ELITE XG321UG, мы добавляем один из лучших высококачественных мониторов в нашу игровую серию ELITE», - сказал Джефф Муто, директор бизнес-направления ViewSonic. «Этот монитор с мини-светодиодной панелью, улучшенной эргономикой и настраиваемой RGB-подсветкой оснащен функциями, которые предоставляют пользователям те игровые настройки, которые они всегда хотели».

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Монитор ViewSonic ELITE XG321UG станет доступен в первом квартале 2022 года по ориентировочной розничной цене в 2499,99 долларов США.